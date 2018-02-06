محاضرة بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام حول العلاج الطبيعي

زهير الغزال(صدى):

قدم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام متمثلاً بقسم العلاج الطبيعي يوم الثلاثاء ٢٠/ ٥ / ١٤٣٩ محاضرة بعنوان ( دور العلاج الطبيعي في علاج مشاكل الصدر) قدمتها الأخصائية وضحى العبد قادر و بإشراف رئيسة قسم العلاج التأهيلي أ. فايزة الرويلي و اشراف عام من مديرة المركز الأستاذة / سمية الدوسري في المسرح الخاص للمركز و التي استهدفت منسوبات المركز نفسه.

افتتحت بمقدمة عن المشاكل الصدرية و أسبابها حيث تظهر و تنتشر في هذا الوقت من العام و دور العلاج الطبيعي في الوقاية منها و تخللها عدة تمارين للمصاب و مجموعة تمارين أخرى للوقاية منها .

و اختتمت بنقاش نماذج من الحالات المصابة بهذه المشاكل و طرق التعامل معها و التمنيات للجميع دوام الصحة و العافية.