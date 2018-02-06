بالفيديو.. ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري في عشاء غير متوقع

أبوظبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أثناء تناولهما العشاء في أحد مطاعم العاصمة الإماراتية.

‎وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي دون وجود الترتيبات الأمنية والبروتوكولية، وربما شكل العشاء في أحد المطاعم يعد مفاجأة للرئيس المصري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى أبوظبي قادمًا من سلطنة عمان ، حيث عقد جلسات مباحثات مع عدد من المسؤوليين الإماراتيين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.