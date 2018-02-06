فلسطين.. تقرر بدء الإعداد لخطوات فك الارتباط مع إسرائيل

القدس(صدى):

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قرارًا مفاجئًا، يتضمن تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشروعات والمقترحات للشروع بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وشمل القرار أيضًا تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة ” الشيقل ” إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد، القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد الخطط والمشروعات لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي.

كما ناقش المجلس، إعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.