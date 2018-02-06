بالصور.. انقلاب واحتراق شاحنة بالمخواه ونجاة قائدها

محمد بن شقيه(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة المخواه بتهامة الباحه، باشرت حادث انقلاب شاحنة في نهاية عقبة الباحة محمله بالأعلاف.

وأضاف الغامدي، أنه تم تحريك فرقتي إطفاء وإنقاذ وإسعاف بإدارة المخواة وحدة المخطط، وتم دعم الموقف بفرقة إطفاء من مركز الجوه وبفرقة من مركز البلد بالباحة، كما تم الاستعانه بشيول من إدارة الطرق.

وتابع: أنه بوصول الفرق الميدانية اتضح انقلاب شاحنه محمله بالأعلاف بداخلها شخص واحد باكستاني الجنسيه يبلغ من العمر ” 36 عاماً ” ، واشتعال النار في كامل حمولتها ” الأعلاف ” ، وتم مباشرة الحادث وإخراج قائد الشاحنة ونقله للمستشفى، حيث أصيب بإصابة بسيطة بيده اليسرى، كما تم إخماد الحريق تماماً مع تأمين الموقع وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص .