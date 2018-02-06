بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال
واصل فريق النصر، اليوم الثلاثاء، حصصه التدريبية التي استمرت إلى أكثر من ساعتين، على ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود ” يرحمه الله ” .
وبدأ الفريق مرانه بالجري حول الملعب وتمارين إطالة وتدريبات لياقية متنوعة، تلاها تقسيمه إلى مجموعتين طبقت إحداهما تدريبات على الكرات العرضية والتسديد المباشر على المرمى، والآخرى تدربت على صناعة وبناء الهجمات والسرعة.
واختتم الفريق تدريبه بمناورة كروية على كامل أرض الملعب، قبل توجههم إلى مقر معسكر الفريق بالنادي وأخذ قسط من الراحة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين والله يجيب النقاط الثلاث
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 52 دقيقة
حالك ياعالمي لايسر لاعدو ولا صديق احولك حبه فوق وحبة تحت والزعيم في احسن حالته منتشي بالمركز الاول وانت محبط من هزائم وتعادلت كثيرة هل تستطيع مجابهة التايفون والسنومي الازرق وانت بهذه الحاله