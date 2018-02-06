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بالفيديو.. أكثر رجل مُشعِر في العالم

بالفيديو.. أكثر رجل مُشعِر في العالم
متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يغطي الشعر نحو 98% من وجهه وجسده؛ وذلك بسبب حالة مرَضية نادرة سببت له الكثير من المواقف المحرجة، لكنه أصبح يفخر بشكله الآن بعدما حصل على لقب ” أكثر رجل مُشعِر في العالم.

ويذكر أن الرجل أصيب منذ الصغر باضطراب نادر يسمى Hypertrichosis فَرْطُ الأَشْعار، الذي بسببه أصبح يُطلَق عليه ” الرجل الذئب ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 43 دقيقة

الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا❤️

[ عدد التعليقات: 8021 ] نشر منذ 26 دقيقة

ســـــــــــــبحان الله .
.
لا وأصبــــــح يفــــــخر بشــــــكله بَعــــــــد .🙄😳🙄.

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