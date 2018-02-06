بالفيديو.. أكثر رجل مُشعِر في العالم
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يغطي الشعر نحو 98% من وجهه وجسده؛ وذلك بسبب حالة مرَضية نادرة سببت له الكثير من المواقف المحرجة، لكنه أصبح يفخر بشكله الآن بعدما حصل على لقب ” أكثر رجل مُشعِر في العالم.
ويذكر أن الرجل أصيب منذ الصغر باضطراب نادر يسمى Hypertrichosis فَرْطُ الأَشْعار، الذي بسببه أصبح يُطلَق عليه ” الرجل الذئب ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42342 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الخالق ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا❤️
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7118 ] نشر منذ 36 دقيقة
سبحان الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8021 ] نشر منذ 26 دقيقة
ســـــــــــــبحان الله .
.
لا وأصبــــــح يفــــــخر بشــــــكله بَعــــــــد .🙄😳🙄.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16067 ] نشر منذ 24 دقيقة
😣😣
يالطيف 💔