بالفيديو.. أكثر رجل مُشعِر في العالم

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يغطي الشعر نحو 98% من وجهه وجسده؛ وذلك بسبب حالة مرَضية نادرة سببت له الكثير من المواقف المحرجة، لكنه أصبح يفخر بشكله الآن بعدما حصل على لقب ” أكثر رجل مُشعِر في العالم.

ويذكر أن الرجل أصيب منذ الصغر باضطراب نادر يسمى Hypertrichosis فَرْطُ الأَشْعار، الذي بسببه أصبح يُطلَق عليه ” الرجل الذئب ” .