بالصور.. الدوسري يزور معرض ” باميسا “

طلال الغامدي(صدى):

زار نجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، اليوم الثلاثاء، معرض ” باميسا ” بمشاركة زملاءه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني.

ونشر حسابي فياريال على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا لزيارة لاعبي الفريق الأول للمعرض في أول حدث رياضي يُشارك فيه النجم السعودي، ووصف سالم الدوسري بـ ” نيمار الخليج ” .

وكان سالم الدوسري، قد انضم إلى صفوف فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من نادي الهلال، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، من أجل تطوير مستواه قبل مشاركات المنتخب السعودي المقبلة وفي مقدمتها كأس العالم 2018.