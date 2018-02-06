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بالفيديو والصور.. الرئيس الفلبيني ينتقم من فساد الجمارك بسحق سيارات فارهة

بالفيديو والصور.. الرئيس الفلبيني ينتقم من فساد الجمارك بسحق سيارات فارهة
مانيلا(صدى):

حرص الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ، على المشاركة في إحدى الحملات القومية لمكافحة الفساد بدوائر الجمارك ، اليوم الثلاثاء .

وأشرف ” دوتيرتي ” بدوره على عملية سحق جرافات ضخمة لعدد كبير من السيارات الفارهة في العاصمة مانيلا ، حيث أسفرت الحملة عن تدمير حوالي 30 سيارة ، تنوعت في طرازها بين جاكوار ولكزس وكورفيت شيفروليه التي وصلت قيمتها حاليًا 1.19 مليون دولارًا أمريكيًا .

وكانت السلطات الفلبينية قد ضبطت هذه السيارات قبل إتمام صفقة تهريبها إلى البلاد ، للتولى الحملة بإشراف الرئيس الفلبيني تدميرها لمكافحة فساد القطاع الجمركي الأكثر فسادًا في البلاد .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 1 ساعة

اقف معه في موضوع وقف الفساد بس ليه تهدر المال كان حولتها في خزانة الدوله

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