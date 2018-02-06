بالفيديو والصور.. الرئيس الفلبيني ينتقم من فساد الجمارك بسحق سيارات فارهة
حرص الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ، على المشاركة في إحدى الحملات القومية لمكافحة الفساد بدوائر الجمارك ، اليوم الثلاثاء .
وأشرف ” دوتيرتي ” بدوره على عملية سحق جرافات ضخمة لعدد كبير من السيارات الفارهة في العاصمة مانيلا ، حيث أسفرت الحملة عن تدمير حوالي 30 سيارة ، تنوعت في طرازها بين جاكوار ولكزس وكورفيت شيفروليه التي وصلت قيمتها حاليًا 1.19 مليون دولارًا أمريكيًا .
وكانت السلطات الفلبينية قد ضبطت هذه السيارات قبل إتمام صفقة تهريبها إلى البلاد ، للتولى الحملة بإشراف الرئيس الفلبيني تدميرها لمكافحة فساد القطاع الجمركي الأكثر فسادًا في البلاد .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 1 ساعة
اقف معه في موضوع وقف الفساد بس ليه تهدر المال كان حولتها في خزانة الدوله