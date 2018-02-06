شاب يقوم برحلة حول أوروبا دون انفاق قرش واحد

بروكسل(صدى):

قام شاب بلجيكي ” أنتوني بوتا ” البالغ من العمر 25 عاما ، برحلة عبر القارة الأوروبية دون أنفاق قرش واحد .

حيث شارك الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحلته لعشرين مدينة مختلفة ومواعدة 21 امرأة من أجل البقاء في منازلهن بعدما تعرف عليهن بواسطة تطبيق ” تندر ” ، ما اثار جدلاُ واسعاً بين متابعيه .

وكشف أنتوني أنه بمجرد أن يختار المدينة التي يرغب بزيارتها، تستضيفه النساء التي يتوافق معهن من خلال التطبيق.

ويقول أنتوني إن رحلاته لا تكون عادة الأفضل لكنه تعلم الكثير عن نفسه من خلال السفر.

وخلال رحلته التي استمرت شهرين، سافر أنتوني إلى هولندا وألمانيا والنمسا والمجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، ورغم أن عدد النساء التي توافق معهم على التطبيق وصل إلى 3 آلاف، فإن 21 سيدة قاموا باستضافته حتى الآن.