بالصور.. عرض ” فيراري 458 سبيشيالي أبيرتا ” عداد 91 كلم للبيع

لندن(صدى):

هذه الفيراري 458 سبيشيالي أبيرتا السوبر رياضية معروضة حالياً للبيع في وكالة Amari في المملكة المتحدة والسعر المطلوب بها هو 719,994 جنيه استرليني أي ما يعادل 1,015,119 دولار تقريباً وهو قرابة 3 أضعاف سعرها الأصلي.

وتتميز هذه السيارة الإيطالية التي تم تصنيعها عام 2015 بأنها قطعت مسافة تكاد لا تذكر بلغت 91 كلم فقط وهي سيارة جديدة كأنها خرجت تواً من مصنع الشركة في مدينة مارانيلو.

وتعد هذه السيارة النسخة الأكثر قوة وعنفاً من سيارة 458 إيطاليا والتي انضمت إلى شقيقاتها 360 سترادالي و430 سكوديريا وإلى سيارة 488 جي تي أو التي سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة.

تم طلاء هذه الـ458 سبيشيالي أبيرتا المكشوفة بلون فيراري الأحمر الشهير والمزين بخطوط سباقات سوداء وبيضاء اللون وبمقصورة تزخر بجلد الكانتارا مع لمسات وحياكة باللون الأحمر.

ويستمد هذا الحصان الإيطالي قوته من محرك مكون من 8 اسطوانات بسعة 4.5 لتر يولد قوة 597 حصان و540 نيوتن لكل متر من عزم الدوران يمكنها أن تتسارع من الثبات حتى 100 كلم/س بأقل من 3 ثواني وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 325 كلم/س.