شركة ألمانية تتورط في إنتاج صواريخ سامة لإيران وسوريا

برلين(صدى):

فجر اكتشاف مكونات ألمانية الصنع في الصواريخ الإيرانية المجهزة بغاز الكلور السام ، غضب الأوساط السياسية والحقوقية الألمانية ، في ظل اتهام أطراف دولية لنظام بشار الأسد السوري باستخدامها ضد المعارضة والمناطق السكنية .

وكشفت بقايا الصواريخ المستخدمة خلال الآونة الأخيرة في هذا الشأن ، عن شعار لأحد الشركات الألمانية المتخصصة بتصنيع المواد العازلة ” كريمبل ” ، بالإضافة إلى وجود ختم صنع في ألمانيا .

وحاولت الشركة الألمانية أن تتبرأ من الاتهامات الموجهة لها ، موضحة إن دورها ينتهي عند مرحلة توريد المنتجات إلى عملائها في إيران فقط ، وهو ما لفت إلى حقيقة هامة ، تتمثل في أن إيران تستورد مواد صناعية لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والتي تجهز بمواد محرمة دوليًا ، بدلًا من استخدام هذه المواد في الاستهلاك المحلي اليومي .