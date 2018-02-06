” التعليم ” توضح طبيعة المدارس التي تشملها ساعات النشاط

حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة التعليم ، إن عدد الساعات التي خصصتها لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في مدارس التعليم العام في بداية العام الجاري ، تصل إلى 4 ساعات ، لتشتمل على الحضانات والروضات ومراكز التوحد وبرامج التربية الخاصة والمعاهد .

ويأتي ذلك ، في إطار توجيه أصدره الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي نائب وزير التعليم ، لجميع الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات والمناطق بالمملكة ، لافتًا إلى أن تعميم ساعات النشاط يشمل جميع المراحل والفئات باختلافها .