ننشر قائمة رواتب لاعبي باريس سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، يتقاضى أجرًا صافيًا يزيد عن ثلاثة ملايين يورو شهرياً، أي ما يعادل ما يتقاضاه زميلاه في المثلث الهجومي للفريق، الأوروغوياني إدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي.

ونشرت صحيفة ” ليكيب ” قائمة أجور اللاعبين الفرنسييين اليوم الثلاثاء، أن 12 من أعلى 13 أجراً يتقاضاها لاعبون في نادي العاصمة الفرنسية، ولا يدخل بينهم سوى الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب موناكو التاسع في الترتيب والذي يتقاضى 750 ألف يورو.

ويبلغ متوسط الأجر الصافي للاعبين في ” بي إس جي ” 750 ألف يورو شهرياً مقارنة بـ223 ألفاً في مارسيليا و200 ألف في موناكو و130 ألفاً في ليون.

وارتفعت الأجور هذا الموسم، إذ يتقاضى نيمار ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه الموسم الماضي مواطنه وزميله في الفريق تياغو سيلفا، الذي تصدر النسحة السابقة من القائمة.

ويتقاضى كافاني 1.54 مليون، ومبابي 1.5 مليون، في حين يتقاضى سيلفا الآن 1.33 مليون، وكل من دي ماريا وماركينيوس 1.12 مليون.

ومقارنة بدوريات أخرى، تؤكد “ ليكيب ” أن أجر نيمار بعيد جداً عن أجر 8.3 ملايين الصافي الذي يدفعه البرسا للأرجنتيني ليونيل ميسي، وأقل أيضاً من الـ3.5 ملايين التي يتقاضها البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وباستثناء الدوري الإسباني، لا يوجد أي بطولة أخرى تضم لاعباً يتجاوز راتبه أجر نجم باريس سان جيرمان، فالتشيلي ألكسيس سانشيز الأعلى أجراً في إنجلترا يحصل على راتب صاف من مانشستر يونايتد بمقدار 1.58 مليون يورو، وفي ألمانيا يتقاضى البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ 1.33 مليون، وفي إيطاليا يحصل مهاجم يوفنتوس غونزالو هيغواين على 1.25 مليون.