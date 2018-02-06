بالفيديو.. أمير مكة يسأل بائع لماذا لا ترتدي الزي السعودي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، سؤالاً لشابين يعملان في أحد المحلات عن سبب عدم ارتدائهما زي المملكة.

وأكد الشابان، خلال جولة لـ ” الفيصل ” في ” جوري مول ” بمحافظة الطائف اليوم الثلاثاء، أن ارتداءهما ” البدل ” يأتي تمشياً مع تعليمات الشركة التي يعملان بها.

يشار إلى أن الأمير خالد الفيصل، يواصل هذه الأيام جولاته التفقدية والتي تشمل محافظة الطائف ومحافظات شرق مكة المكرمة والتي يدشن ويتفقد خلالها عدداً من المشاريع ويلتقي المواطنين والمسؤولين.