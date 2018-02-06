بالفيديو.. أمير مكة يسأل بائع لماذا لا ترتدي الزي السعودي
وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، سؤالاً لشابين يعملان في أحد المحلات عن سبب عدم ارتدائهما زي المملكة.
وأكد الشابان، خلال جولة لـ ” الفيصل ” في ” جوري مول ” بمحافظة الطائف اليوم الثلاثاء، أن ارتداءهما ” البدل ” يأتي تمشياً مع تعليمات الشركة التي يعملان بها.
يشار إلى أن الأمير خالد الفيصل، يواصل هذه الأيام جولاته التفقدية والتي تشمل محافظة الطائف ومحافظات شرق مكة المكرمة والتي يدشن ويتفقد خلالها عدداً من المشاريع ويلتقي المواطنين والمسؤولين.
الجهني[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ ولاة أمرنا وتولاهم بالدنيا والآخرة
alfahd42[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللهم احفظ ولاة أمرنا وجعل عملهم في رضاك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14336 ] نشر منذ 57 دقيقة
ياحبي للامير المحبوب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42342 ] نشر منذ 7 دقائق
حفظ الله سمو الامير وسدد على دروب الخير خطاه ,, آمين ,,