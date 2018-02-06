الدوريات الأمنية تواصل نجاحاتها بضبط 3404 مخالفًا في 3 أيام

حمود العنزي(صدى):

نجحت الإدارة العامة لدوريات الأمن في ضبط عدد من المخالفات خلال الفترة بين 15 إلى 17 من جمادي الأول للعام الهجري 1439 ، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه حوالي 3404 شخصًا .

ووصل عدد القضايا الجنائية التي تم ضبطها إلى 649 شخصًا تنوعت قضاياهم ما بين 75 شخصأ متورطًا في قضايا أسلحة ، و164 شخصًا تورط في قضايا المسكرات ، بالإضافة إلى 103 شخصًا مطلوبين في قضايا اختطاف و28 آخرين في قضايا مقاومة رجال الأمن وعدم التجاوب معهم ، فضلًا عن 19 شخص في خلوة غير شرعية ، و5 متورطين في أموال مزيفة ومشبوهة ، و62 شخصًا في قضايا اشتباه بمواد أو بضائع مسروقة .

وبلغ عدد المضبوطين في قضايا المخدرات حوالي 88 شخصًا ، بينما وصل عدد المخالفين للنظام العام من المضبوطين إلى 805 شخصًا ، تنوعت قضاياهم بين 52 شخص مسلمين بتقرير في مخالفات مرورية ، و249 شخصًا متورطًا في قضايا مركبات بدون إثبات ملكية ، و504 شخص متورط في مخالفات متعلقة بالآداب العامة .

وتمكنت قوات الأمن بالإدارة من ضبط بلاغات جنائية أخرى بلغ عدد المتورطين فيها 1862 شخصًا ، تمثلت في اشتباه بالدراجات النارية و42 شخصًا هاربًا من نقطة أمنية ، بالإضافة إلى ما يقارب 1689 شخصًا مشتبه بهم في قضايا أخرى .