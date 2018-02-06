وزارة العدل تقدم شرح مبسط عن منظومة القضاء بالمملكة بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

قدمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، أداءً متميزاً منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الجناح السعودي أبوابه للزائرين، حيث ساهمت في تعريفهم بنظام العدل في جميع تخصصاته القانونية والقضائية من خلال مجموعة من الإصدارات والعناوين المختلفة.

وساهمت الوزارة في نقل الصورة المتطورة للمملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم، فقد شهدت تطورات اجتماعية وقضائية جذرية فيما يخص نظام العدل السعودي والتي أحدثت تغيّرات كبيرة في العالم العربي والإسلامي.

وجاءت مشاركتها في الجناح السعودي في إطار إصداراتها المتعددة التي تزيد عن 125 ما بين كتاب ومجلة تتمثل في 80 عدداً من مجلتي العدل والقضائية وهما دوريتان علميتان محكمتان في الفقه والقضاء السعودي ومجموعة الأحكام القضائية بإصداراتهما لعام 1434- وعام 1435هـ وكتاب المبادئ والقرارات القضائية العليا بالمملكة المختارة من عام 1391هـ إلى 1437 هـ وغيرها من الاصدارات التي تهم المطلع على النظام السعودي من مختلف البلدان.

ويوضح ممثلو الوزارة، أنه في إطار اهتمام وزارة العدل بإظهار التطور الكبير في مرفق القضاء والمجال العدلي بشكل عام في المملكة المبني على الشريعة الإسلامية ونشر الثقافة القضائية والاسهام في تقريبها للمتلقي وتشارك الوزارة ممثلة بمركز البحوث وإدارتي مجلة العدل ومجلة القضائية وإدارة العلاقات العامة وامتداداً لإسهامات الوزارة في التفاعل مع معارض الكتاب الدولية داخل وخارج المملكة، وقد بادرت بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي التاسع والأربعين للكتاب بعرض اصداراتها التي توزع مجانا على المهتمين والمتخصصين.

يذكر أن الرياض شهدت منذ أيام انطلاق معرض الثقافة العدلية الذي أطلقته وزارة العدل في بمركز غرناطة مول إقبالاً من شرائح المجتمع المختلفة، خاصة المرأة فهو يهدف إلى تثقيفها وتبصيرها في بحقوقها بما يتناسب مع اهتماماتها.