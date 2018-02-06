آل الشيخ يطلع على إنجازات ياسر بن سعيدان في رياضة السيارات

طلال الغامدي(صدى):

حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، على استقبال المتسابق ياسر بن سعيدان يوم أمس الإثنين ، مثمنًا إنجازاته الكبيرة في رياضة السيارات .

وكشفت إدارة الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عن سبب الزيارة ، موضحة إنها للاطلاع على إنجازات المتسابق المختلفة ، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة رياضة السيارات بالمملكة .

يذكر أن ” بن سعيدان ” يُعد من أبرز أبطال الراليات ، حيث توج بالعديد من البطولات أبرزها كأس العالم للراليات الصحراوية لفئة T3 عام 2013 ، بالإضافة إلى كأس العالم للراليات الصحراوية للفئة T2 عام 2017 ، كما حصد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 2013 .