اليونيسيف تحذر من استخدام الأطفال للإنترنت

نيويورك(صدى):

طالبت منظمة اليونيسيف اليوم الثلاثاء، حكومات العالم والأسر والمدارس؛ ببذل مزيد من الجهود لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وأشارت دراسة أصدرتها المنظمة إلى أن 157 ألف طفل يدخلون يوميًّا للمرة الأولى إلى العالم الرقمي؛ أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية، وقد أصبح هناك طفل بين كل 3 مستخدمين للإنترنت.

وقالت إنه على رغم الفوائد التي تعود على الأطفال من استخدام الإنترنت، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي يجب حمايتهم منها.

وتتضمن تلك المخاطر: إساءة استخدام المعلومات التي يفصح عنها الطفل، والسيطرة على الطفل عبر الإنترنت، وإدمان الألعاب الإلكترونية، والاطلاع على محتويات لا تناسب الطفل، والعنف.