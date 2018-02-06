الأخضر يواجه مولدوفا وديًا في جدة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ” الأخضر ” سيدّشن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كاس العالم 2018 بروسيا في الفترة 20 وحتى 28 فبراير.

وسيقيم الاخضر معسكره الإعدادي في هذه المرحلة بمحافظة جدة تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان انطونيو بيتزي، حيث سيخوض خلال المعسكر مباراة ودية واحدة بمنتخب مولدوفا يوم 26 فبراير على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقرر الاتحاد السعودي دخول الجماهير مجاناً إلى ملعب المباراة تقديراً منه لجماهير المنتخب الوطني ودورها في دعم مسيرته.

وسيواجه الاخضر يوم 28 فبراير نظيره المنتخب العراقي في لقاء ودي بمدينة البصرة بمشاركة اللاعبين الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق.