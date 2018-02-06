غدًا.. افتتاح مهرجان الجنادرية ” 32 ” وسباق الهجن السنوي

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، يُقام غدًا الأربعاء، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» في دورته الثانية والثلاثين، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير، كما يَشرُف – حفظه الله – الحفل الخطابي للمهرجان والأوبريت.

وتعد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله -، للمهرجان وأنشطته، مصدر فخر واعتزاز لكافة المشاركين في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، والتي تحظى منذ انطلاقتها بدعمه ورعايته وحرصه على تطورها، كما أعلن عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتمديد فترة المهرجان لتصبح ثلاثة أسابيع، وهي لفتة أبوية كريمة تُعَدُدعماً وتشجيعاً للمهرجان والعاملين فيه سواء من وزارة الحرس الوطني أو من بقية قطاعات وإمارات المناطق والوزارات والهيئات المختلفة من القطاعين العام والخاص.

وتأتي استجابة من مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لمطالبات ومناشدات أبنائه المواطنين والمواطنات الذين يتشوقون لزيارة الجنادرية بتمديد فترة المهرجان ولأول مرة هذا العام، سيفتح المهرجان أبوابه من 11 صباحا إلى 11 مساء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار.

ويحظى المهرجان بدعم كبير ومساندة دائمة من القيادة الرشيدة لكي يظهر بالصورة المشرفة التي تعكس تراث وثقافة المملكة العربية السعودية على الوجه الأكمل، وتجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن على أرض الجنادرية، التي تسعد باحتضان المشاركين من مختلف مناطق المملكة والوزارات والقطاعات.