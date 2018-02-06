مطار الملك عبدالعزيز يسجل أعلى نسبة مسافرين في تاريخه

نايف السالم(صدى):

سجل مطار الملك عبدالعزيز بجدة أعلى رقم في تاريخه ، في أعداد المسافرين ، حيث تجاوز 34 مليون مسافرًا خلال عام 2017 الماضي بنمو كبير بنسبة9.4 % مقارنةً مع ما سجلته عام 2016 حيث بلغ عدد المسافرين حينها 31 مليونًا ، وفقًا لما كشفته تقارير إحصائية .

وأوضح التقرير الإحصائي ، إن حركة الرحلات سجلت نموًا في نهاية العام الماضي ، حيث بلغت 3.46 % مقارنة بعام 2016 ، حيث بلغ إجمالي الرحلات226,794 رحلة للعام 2017 ، في مقابل 219.202 رحلة في 2016 .

وتأتي هذه النتائج الإحصائية للمطار في ظل التطورات التي تشهدها جميع المجالات في المملكة بشكل عام ، وما شهدته صالات المطار بصورة خاصة ، حيث بلغ عدد المعتمرين المغادرين والقادمين عبر الصالات منذ بداية موسم العمرة الحالي ، نحو 3 مليون معتمرًا .