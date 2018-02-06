وصول وفد وزارة شئون الرئاسة الإماراتية إلي الجناح السعودي بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

استقبل الصالون الثقافي للجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49 ، فرحان حسن المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بوزارة شئون الرئاسة الإماراتية والسيدة مريم الكعبي وكان في استقبالهما الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي السعودية بالقاهرة.

وقام ” المرزوقي ” بتفقد الجناح حيث أشاد بالتنوع والتعدد الكبير الذي يتمتع به الجناح السعودي من إصدارات عبرت بصدق عن ثقافة ورؤية المملكة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن الشكل الحضاري الذي تميز به الجناح قدم صورة شبة كاملة عن ما وصلت إليه الثقافة والعلم والأبحاث المختلفة في السعودية.

كما أعرب ” المرزوقي ” ، و ” الكعبي ” عن إعجابهما بتنوع الجناح السعودي وكثرة دور النشر العامة والخاصة والجامعات المشاركة بالجناح، وأيضا مساحة الجناح بالمعرض التي تعد الأكبر والأهم داخل معرض القاهرة للكتاب، وكذلك الأركان الخاصة التي برزت مشاريع المملكة العربية السعودية فضلا عن عرض وسائل التكنولوجيا التي وصلت إليها المملكة، واستخدام التكنولوجيا وبرامج تعمل على تخزين المناهج كاملة.

وزارا أيضا ركن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة داخل الجناح والتي لاقت إقبالا كبيرا من رواد معرض القاهرة للكتاب.