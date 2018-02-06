تحرير موقع استراتيجي ومقتل 9 حوثيين بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، من تحرير جبل كتاف الاستراتيجي بمنطقة ناطع شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأفاد مصدر، أن المعارك أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، فضلا عن استعادة الجيش الوطني كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

كما قتل اثنان آخرون من الميليشيات في كمين نصبته لهم المقاومة الشعبية بمديرية القريشية، في محافظة البيضاء.

وذكر مصدر، أن الكمين استهدف موكبا مسلحا للميليشيات بوادي الأعرام، في منطقة الزوب، ما أدى إلى مصرع اثنين كانا على متنه.