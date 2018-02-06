” الفوزان ” : معرض الأزياء الرياضية النسائية يهدف لخلق فرص وظيفية للمواطنات

تركية البدر(صدى):

أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية تركي الفوزان، أن معرض الأزياء الرياضية النسائية والفعاليات المصاحبة يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنات وتطوير المهارات النسائية في القطاع الرياضي.

وأضاف الفوزان خلال المؤتمر الصحفي في افتتاح المعرض الأول للأزياء الرياضية النسائية الذي يقام في الرياض، أن الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية يدعم لمشاركة وتمكين المرأة، وينظر إلى أنها جزء من المجتمع ومسؤولة عن التطور والمشاركة في الاتحاد وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

يشار إلى أن الفعاليات المصاحبة للمعرض ستشمل على العديد من العروض والألعاب البدنية والذهنية والإلكترونية، تقدمها نخبة من المدربات السعوديات، وتتضمن كذلك دورات تثقيفية وإرشادية عن الإصابات الرياضية والعلاج الطبيعي، وعرض لأحدث الأزياء والملبوسات الرياضية والتعريف بها، مشيرا إلى أن المعرض يشهد مشاركة عديد من الجهات ذات الاختصاص محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وذلك بدعم من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العالمي الأميركي (WSF).

أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية تركي الفوزان، أن معرض الأزياء الرياضية النسائية والفعاليات المصاحبة يهدف إلى خلق فرص وظيفية للمواطنات وتطوير المهارات النسائية في القطاع الرياضي.

وأضاف الفوزان خلال المؤتمر الصحفي في افتتاح المعرض الأول للأزياء الرياضية النسائية الذي يقام في الرياض، أن الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية يدعم لمشاركة وتمكين المرأة، وينظر إلى أنها جزء من المجتمع ومسؤولة عن التطور والمشاركة في الاتحاد وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

يشار إلى أن الفعاليات المصاحبة للمعرض ستشمل على العديد من العروض والألعاب البدنية والذهنية والإلكترونية، تقدمها نخبة من المدربات السعوديات، وتتضمن كذلك دورات تثقيفية وإرشادية عن الإصابات الرياضية والعلاج الطبيعي، وعرض لأحدث الأزياء والملبوسات الرياضية والتعريف بها، مشيرا إلى أن المعرض يشهد مشاركة عديد من الجهات ذات الاختصاص محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وذلك بدعم من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العالمي الأميركي (WSF).