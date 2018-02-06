وفاة معلم استشرف الموت في أبيات شعرية وتعليم حائل ينعيه
نعت إدارة تعليم حائل اليوم الثلاثاء ، المعلم فهد السوادي بابتدائية الخبة ، حيث توفي ظهر اليوم إثر تعرضه لحادث مروري خلال عودته من عمله .
وكان ” السوادي ” قد كتب أبياتًا شعرية قبل وفاته استشرف فيها الموت ، وهو يعبر عن معاناته مع الطريق ووسائل النقل في إحدى تغريداته عبر ” تويتر ” ، وذلك ردًا على الزيارة المرتقبة لوزير التعليم إلى المنطقة .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه،ويصبر الله ويجبر عزاهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يغفر له ويرحمه،ويصبر اهله ويجبر عزاهم.
براغى[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر له وارحمه وصبر اهله واحتسبه عندك من الشهداء