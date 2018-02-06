وفاة معلم استشرف الموت في أبيات شعرية وتعليم حائل ينعيه

علي العنزي(صدى):

نعت إدارة تعليم حائل اليوم الثلاثاء ، المعلم فهد السوادي بابتدائية الخبة ، حيث توفي ظهر اليوم إثر تعرضه لحادث مروري خلال عودته من عمله .

وكان ” السوادي ” قد كتب أبياتًا شعرية قبل وفاته استشرف فيها الموت ، وهو يعبر عن معاناته مع الطريق ووسائل النقل في إحدى تغريداته عبر ” تويتر ” ، وذلك ردًا على الزيارة المرتقبة لوزير التعليم إلى المنطقة .