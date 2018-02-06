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وفاة معلم استشرف الموت في أبيات شعرية وتعليم حائل ينعيه

وفاة معلم استشرف الموت في أبيات شعرية وتعليم حائل ينعيه
علي العنزي(صدى):

نعت إدارة تعليم حائل اليوم الثلاثاء ، المعلم فهد السوادي بابتدائية الخبة ، حيث توفي ظهر اليوم إثر تعرضه لحادث مروري خلال عودته من عمله .

وكان ” السوادي ” قد كتب أبياتًا شعرية قبل وفاته استشرف فيها الموت ، وهو يعبر عن معاناته مع الطريق ووسائل النقل في إحدى تغريداته عبر ” تويتر ” ، وذلك ردًا على الزيارة المرتقبة لوزير التعليم إلى المنطقة .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يغفر له ويرحمه،ويصبر الله ويجبر عزاهم.

[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يغفر له ويرحمه،ويصبر اهله ويجبر عزاهم.

[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 5 دقائق

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر له وارحمه وصبر اهله واحتسبه عندك من الشهداء

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