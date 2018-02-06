إيقاف ملاكم بريطاني سقط في اختبار المنشطات

ماجد محمد(صدى):

أوقف الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة، اليوم الثلاثاء، الملاكم البريطاني الأولمبي، محمد علي، لمدة عامين، وذلك بسبب ثبون وجود مادة محفزة للأداء فيعينته.

وسقط الملاكم البالغ من العمر 21 عامًا، في اختيار المنشطات في مباراة ضمن السلسلة العالمية للملاكمة، بين المغربو بريطانيا في الدار البيضاء في إبريل الماضي.

وذكر الاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان بموقعة على الإنترنت، أنه فرض الإيقاف عقب توصله ” لاتفاق تسوية ” بشأن القضية دون الخوض في المزيد من التفاصيل.