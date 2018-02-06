المعارضة القطرية: مساعي الدوحة لتدويل الحرمين بدأت العام الماضي

طلال الضوي(صدى):

أكد ائتلاف المعارضة القطرية ، إن ما أثير مؤخرًا حول تدويل الحرمين الشريفين، كان هدفًا يسعى له النظام القطري دائمًا ، ويعمل على الترويج له بكافة الوسائل الخبيثة .

وقالت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” ما اثير عن المساعي الخبيثة لتدويل الحرمين الشريفين كان هدفا دائما عند النظام القطري. وقد وضعت تطبيقات تفعيل هذا الهدف في اجتماعات عدة عقدت بين القطريين والايرانيين والاتراك في الفترة الممتدة بين مارس ٢٠١٧ والشهر الجاري ” .