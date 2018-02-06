35 طالبًا من حائل يطلعون على إنجازات ومشاريع بلدية الخبر

علي العنزي(صدى):

اطلع 35 طالباً من منطقة حائل، على أبرز الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها وجاري العمل عليها في بلدية محافظة الخبر ودورها في تطوير وتنمية المدينة والتعرف على ما تحتويه من معالم سياحية، وذلك خلال زيارتهم للبلدية في اطار برنامج ” عيش السعودية ” الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وقدم رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي شرحاً تفصيلياً عن دور البلدية في تنمية المدينة وازدهارها من مشاريع طرق وجسور وواجهات بحرية وحدائق عامة، إضافة إلى ما تقوم به من برامج متنوعة تسهم في إثراء السياحة في المدينة.

كما قام الوفد بزيارة إلى مشتل بلدية الخبر للاطلاع على مكوناته وما يسهم به المشتل من تغذية الخبر بالأشجار والزهور، مستمعين إلى شرح عن الكميات التي ينتجها المشتل سنوياً وأنواع الأشجار والزهور التي يحتويها.

يذكر أن برنامج ” عيش السعودية ” يستهدف طلاب المدراس والجامعات ويهدف إلى تعزيز انتماء الشباب واكتشافهم لوطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه ليسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته والإسهام في بناء مستقبله، حيث تنفذه الهيئة بالشراكة مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.