بالصور.. افتتاح جامع الأميرة هيا بحضور أمير عسير
شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في افتتاح جامع الأميرة هيا بنت تركي آل تركي ، في محافظة خميس مشيط ، ظهر اليوم الثلاثاء .
وحرص صاحب السمو على التجول بالجامع ، الذي تبلغ مساحته 4705 مترًا مربعًا ، كما يتسع إلى 1700 مصلٍ ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مصلى لعابر السبيل ، وسكن للإمام والمؤذن ومكتبة للجامع ، فضلًا عن غرفة للخدمات المساندة والمرافق الصحية .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 26 دقيقة
المرحومه بإذن الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يرحمها ويكتب اجرها