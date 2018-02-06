بالصور.. افتتاح جامع الأميرة هيا بحضور أمير عسير

أبها(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في افتتاح جامع الأميرة هيا بنت تركي آل تركي ، في محافظة خميس مشيط ، ظهر اليوم الثلاثاء .

وحرص صاحب السمو على التجول بالجامع ، الذي تبلغ مساحته 4705 مترًا مربعًا ، كما يتسع إلى 1700 مصلٍ ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مصلى لعابر السبيل ، وسكن للإمام والمؤذن ومكتبة للجامع ، فضلًا عن غرفة للخدمات المساندة والمرافق الصحية .