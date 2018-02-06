بالصور.. العقيل يبحث عن والد رضيع يشجع الشباب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورا لرضيع يجلس في المدرجات يتابع مباراة الشباب أمام الرائد في الجولة 19 لدوري المحترفين، وهو يرتدي ملابس عليها الشعار الرسمي لنادي الشباب.
وتفاعل رئيس نادي الشباب أحمد العقيل مع صورة الرضيع المتداولة، ليتساءل عبر ” تويتر ” ، ” اتمنى من والد هذا الطفل التواصل معي ” .
وجاء الرد من جماهير نادي الشباب بأن الطفل المتداولة صورته هو ابن لاعب الفريق الأول لنادي الشباب هتان باهبري، ناشرين صورا له مع والده.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6257 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفيه الشر ويخليه لعين ترجيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 1 ساعة
طفل المفروض يتحاسب اهله ليه يجيبونه في الاجواء هذه برد يمرض
آباء وامهات ليسو اهل للمسئوليه
خشم بخاري[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 33 دقيقة
يشجع الابطال ضد الطحالب