بالصور.. العقيل يبحث عن والد رضيع يشجع الشباب

نواف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورا لرضيع يجلس في المدرجات يتابع مباراة الشباب أمام الرائد في الجولة 19 لدوري المحترفين، وهو يرتدي ملابس عليها الشعار الرسمي لنادي الشباب.

وتفاعل رئيس نادي الشباب أحمد العقيل مع صورة الرضيع المتداولة، ليتساءل عبر ” تويتر ” ، ” اتمنى من والد هذا الطفل التواصل معي ” .

وجاء الرد من جماهير نادي الشباب بأن الطفل المتداولة صورته هو ابن لاعب الفريق الأول لنادي الشباب هتان باهبري، ناشرين صورا له مع والده.