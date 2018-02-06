محلي أملج يناقش افتتاح كلية للسياحة وكلية لعلوم البحار

محمود البلوي(صدى):

عقد المجلس المحلي لمحافظة أملج اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة للعام الحالي، برئاسة المحافظ رئيس المجلس زياد بن عبدالمحسن البازعي ، وبحضور أعضاء المجلس من مديري الادارات الحكومية والأعضاء المعينين وعميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور سمير نوح ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وكان من أبرزها مناقشة استحداث كلية لعلوم البحار وكلية للسياحة بفرع جامعة تبوك في المحافظة والرفع لجهة الاختصاص بهذا الشأن، وصيانة وتهذيب المنتزه البري بالبوانة وسفلتة طريق هجرة الزاوية للربط بين طريق سمنه والمطيوي وعدد من المواضيع المدرجة في جدول اعمال المجلس المحلي ومقترحات الاعضاء التي تصب في تنمية المحافظة والصالح العام.