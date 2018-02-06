حساب المواطن يكشف عوامل تحديد قيمة الاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن آلية احتساب مقداره، على أن يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب عدد التابعين، وأعمارهم، إضافة إلى مجموع الدخل الشهري وإجمالي ثروة المتقدم وتابعيه.

وسيتم احتساب مقدار الدعم الكامل من خلال المعادلة التالية:

1- عدد التابعين لمن عمره 18 عامًا فأكثر (مضروبًا في) 50 % (مضروبًا في) استحقاق الفرد المستقل.

2- عدد التابعين أقل من 18 عامًا (مضروبًا في) 30 % (مضروبًا في) استحقاق الفرد المستقل.

بينما يحتسب مقدار الدعم الكامل في حساب المواطن، وفقًا لما يلي:

1ـ المستفيد الأساسي 100 %من استحقاق الفرد.

2ـ أي تابع 18 عامًا فأكثر 50 %من استحقاق الفرد.

3ـ أي تابع أقل من 18 عاما 30 %من استحقاق الفرد، على أن يكون الاستحقاق الأدنى للجميع 300 ریال شهريًا، فيما يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري، وفي حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء يصبح الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل.

كما بين التعميم احتساب مقدار الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة ليكون 5 %من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس على مجموعة الأغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة السلع الانتقائية من خلال معادلة تقوم على معدل إنفاق الأسرة على مجموعة الأغذية والمشروبات (مضروبًا في) نسبة ضريبة القيمة المضافة.