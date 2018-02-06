بريطانيا تصدر قرارًا بملاحقة مؤسس ” ويكيليكس ” قضائيًا

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية قرارًا قضائيًا ، يفيد باستمرار ملاحقة جوليان أسانج مؤسس موقع ” ويكيليكس ” الأشهر في تسريب الوثائق على مستوى العالم ، بعدما خسر قضية إسقاط مذكرة اعتقال بحقه مما أجبره على البقاء بسفارة الإكوادور في لندن لوقت غير محدد .

ويخشى ” أسانج ” أن يتعرض للترحيل إلى الولايات المتحدة في حال غادرة سفارة الإكوادور التييتحصن بها منذ أكثر من 5 سنوات ، عندما منحته حق اللجوء عام 2012 ، لتجنب تسليمه إلى السويد ومواجهة تهم ارتكابه لجرائم اغتصاب .

ومن جانبها ، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات عديدة لمؤسس ” ويكيليكس ” ، بتقويض أمنها القومي بعدما سرب ملايين المعلومات السرية التي حصل عليها أثناء العمل مع مؤسسة أمنية أمريكية رسمية .