” الطاقة والصناعة ” ترسي أول مشروعاتها الشمسية على ” أكوا باور “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، عن ترسية مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط؛ أول مشروع من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي يأتي تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة على شركة ” أكوا باور ” .

وسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة، يوم غد، بين شركة أكوا باور والمشتري الرئيس الشركة السعودية لشراء الطاقة في الرياض.

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة خطت خطوة مهمة أخرى على طريق تنويع مزيج الطاقة المحلي لديها، كجزء من رؤية اقتصادية مستدامة طويلة المدى؛ من المتوقع أن يساهم تطوير مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط في استقطاب استثمارات القطاع الخاص برؤوس أموال يبلغ إجماليها حوالي 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إيجاد حوالي 400 فرصة عمل.

وقال معاليه ” عندما قمنا بإطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة العام الماضي، حددنا له هدفا يتمثل في جعله من أكثر برامج الاستثمار في الطاقة المتجددة جاذبية وأداء على مستوى العالم، ووضعنا له حزمة من الإجراءات التنافسية والشفافة مما أهّل البرنامج في استقطاب العديد من العروض التنافسية على مستوى العالم، مما يؤكد بأننا على الطريق السليم – إن شاء الله – نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ” .