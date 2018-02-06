” نظمي النصر ” : 16 % من علماء العالم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

علي القحطاني(صدى):

أعلن مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست ” ، اليوم الثلاثاء، عن اختيار 8 من بين أفضل 50 عالمًا دوليًا، خلال العامين الماضيين من الجامعة، بنسبة 16 بالمئة، إضافة إلى أن الجامعة تحتضن 80 جنسية من الطلبة.

وقال مدير ” كاوست ” ، المكلف المهندس نظمي النصر، إن الجامعة عملت على برنامج الإثراء الشتوي قبل افتتاح الجامعة بعام ونصف، والبرنامج من أهم البرامج التي تم التركيز عليها، وجرى توسيع قاعدته ليجذب أكبر عدد من المواطنين في المملكة من الأكاديميين وطلاب المدارس والجامعات.

وأضاف ” النصر ” ، خلال المؤتمر الصحفي لفعاليات برنامج الإثراء الشتوي السنوي المقام بجامعة الملك عبدالله، أنه في العام الماضي قدمت الدعوة إلى 400 سعودي من جميع الجامعات، وهذا العام تم استقطاب 850، معتبرًا ذلك قفزة كبيرة للبرنامج.

وبدأت ” كاوست ” ، بث فعاليات برنامج الإثراء الشتوي السنوي هذا الأسبوع عبر قنواتها على الإنترنت، لتمكين جمهور المملكة من متابعة أنشطة البرنامج ومشاهدة محاضرات أبرز قادة الفكر، والمشاركة الفعلية في المقابلات وحلقات النقاش، عبر صفحة الجامعة على موقع فيسبوك وقناة يوتيوب وحساب الجامعة في تويتر.