بالفيديو.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار بغنائها معه
خطفت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، الانظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في فيديو وهي تغني برفقة زوجها الفنان خلال إحدى حفلاته .
وظهرت جيهان بالفيديو الذي نشرته عبر انستجرام وهي تشارك زوجها أداء أغنيته “أنا اسمي حبيبك” ، مٌعلقه على الفيديو : ” أنا وتوأم روحي عندما نغني بمصاحبة عزف بيانو مذهل للفتاة الرائعة والموهوبة جداً ليتسا غياض ” .
يشار إلى أن النجم وزوجته احتفلا في يناير الماضي بعيد زواجهما الـ22. وقد نشرت جيهان للمناسبة صورة رومنسية لهما وعلقت: ” هو أحد أعظم أيام حياتي. اليوم عيد زواجنا الـ22. معك تعلمت الانتباه للأمور غير الجيدة في حياتي بشكل جيد ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 1 ساعة
سيم سيم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 1 ساعة
Naic سووونق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 1 ساعة
نو
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 51 دقيقة
سبحان الله لا أطيق هذا الرجل اللي اسمه راغب علامه لا اعلم لم ذلك