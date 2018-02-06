بالفيديو.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار بغنائها معه

أماني الغامدي(صدى):

خطفت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، الانظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في فيديو وهي تغني برفقة زوجها الفنان خلال إحدى حفلاته .

وظهرت جيهان بالفيديو الذي نشرته عبر انستجرام وهي تشارك زوجها أداء أغنيته “أنا اسمي حبيبك” ، مٌعلقه على الفيديو : ” أنا وتوأم روحي عندما نغني بمصاحبة عزف بيانو مذهل للفتاة الرائعة والموهوبة جداً ليتسا غياض ” .

يشار إلى أن النجم وزوجته احتفلا في يناير الماضي بعيد زواجهما الـ22. وقد نشرت جيهان للمناسبة صورة رومنسية لهما وعلقت: ” هو أحد أعظم أيام حياتي. اليوم عيد زواجنا الـ22. معك تعلمت الانتباه للأمور غير الجيدة في حياتي بشكل جيد ” .