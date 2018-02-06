ضبط 37 عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بالرياض
شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة ، حملات ميدانية على أحياء البطحاء والفيصلي والحلة ، اليوم الثلاثاء لرصد مخالفات الأنظمة بالمناطق .
وأسفرت الحملات الميدانية عن ضبط 37 عاملًا مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل ، ويعملون لحسابهم الخاص ، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 2 ساعتين
التشهير ومصادرة البضاعة والسجن .والغرامة المغلظة،ثم مغادرة نهائية ،+ الوضع في البلاك ليست.