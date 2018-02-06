ضبط 37 عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بالرياض

علي القحطاني(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة ، حملات ميدانية على أحياء البطحاء والفيصلي والحلة ، اليوم الثلاثاء لرصد مخالفات الأنظمة بالمناطق .

وأسفرت الحملات الميدانية عن ضبط 37 عاملًا مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل ، ويعملون لحسابهم الخاص ، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .