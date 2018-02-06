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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ضبط 37 عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بالرياض

ضبط 37 عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بالرياض
علي القحطاني(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة ، حملات ميدانية على أحياء البطحاء والفيصلي والحلة ، اليوم الثلاثاء لرصد مخالفات الأنظمة بالمناطق .

وأسفرت الحملات الميدانية عن ضبط 37 عاملًا مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل ، ويعملون لحسابهم الخاص ، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلو

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 2 ساعتين

التشهير ومصادرة البضاعة والسجن .والغرامة المغلظة،ثم مغادرة نهائية ،+ الوضع في البلاك ليست.

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