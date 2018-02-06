الإرياني: عادت حيس وسنطهر بقية المناطق من الحوثيين قريبًا
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، إن قوات الجيش اليمني بالتعاون مع قوات التحالف نجحت في استعادة مديرية حيس الواقعة في محافظة الحديدة من أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية ، اليوم الثلاثاء .
ونشر ” الإرياني ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح خلاله نجاح القوات اليمنية في تطهير المديرية ، وعلق عليه قائلًا ” عادت مديرية حيس في محافظة الحديدة وستعود قريباً محافظة الحديدة كاملة الى سلطة الدولة وستعود تعز و البيضاء وغيرها من المحافظات .. شكرا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .. شكراً التحالف العربي ” .
عادت مديرية #حيس في محافظة #الحديدة وستعود قريباً محافظة الحديدة كاملة الى سلطة الدولة وستعود #تعز و #البيضاء وغيرها من المحافظات#شكرا_الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية#شكراً_التحالف_العربي pic.twitter.com/Zy60kR6uKJ
— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 6, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين للنصر على الحوثي