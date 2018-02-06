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الإرياني: عادت حيس وسنطهر بقية المناطق من الحوثيين قريبًا

الإرياني: عادت حيس وسنطهر بقية المناطق من الحوثيين قريبًا
فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، إن قوات الجيش اليمني بالتعاون مع قوات التحالف نجحت في استعادة مديرية حيس الواقعة في محافظة الحديدة من أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية ، اليوم الثلاثاء .

ونشر ” الإرياني ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح خلاله نجاح القوات اليمنية في تطهير المديرية ، وعلق عليه قائلًا ” عادت مديرية حيس في محافظة الحديدة وستعود قريباً محافظة الحديدة كاملة الى سلطة الدولة وستعود تعز و البيضاء وغيرها من المحافظات .. شكرا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .. شكراً التحالف العربي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين للنصر على الحوثي

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