الإرياني: عادت حيس وسنطهر بقية المناطق من الحوثيين قريبًا

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، إن قوات الجيش اليمني بالتعاون مع قوات التحالف نجحت في استعادة مديرية حيس الواقعة في محافظة الحديدة من أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية ، اليوم الثلاثاء .

ونشر ” الإرياني ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح خلاله نجاح القوات اليمنية في تطهير المديرية ، وعلق عليه قائلًا ” عادت مديرية حيس في محافظة الحديدة وستعود قريباً محافظة الحديدة كاملة الى سلطة الدولة وستعود تعز و البيضاء وغيرها من المحافظات .. شكرا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .. شكراً التحالف العربي ” .