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الاتصالات السعودية: أول كل شهر ميلادي موعدًا لإصدار الفواتير

الاتصالات السعودية: أول كل شهر ميلادي موعدًا لإصدار الفواتير
سالم المطيري(صدى):

قالت شركة الاتصالات السعودية :‏‫‏التزاماً بالتوجيهات الكريمة تجاه إصدار الفواتير وتعليمات الهيئة، يسرنا إبلاغ عملائنا بأنه سيتم التحول في إصدار الفواتير وفق التقويم الميلادي بتاريخ 1 مارس للجوال و 1 يونيو للثابت.
وأضافت شركة الاتصالات : أنه سيتم احتساب أي فروقات مالية قد تنتج لصالح العميل اعتبارا من 1/1/2018م وحتى اكمال عملية التحوّل.
ويذكر أن شركتا الكهرباء والمياه قد حددتا تاريخ 28 ميلادي موعدا لإصدار الفواتير.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلو

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 49 دقيقة

ليت التوجيهات طالت الخدمة السيئة لكى تستحقوا قيمته

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