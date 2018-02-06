الاتصالات السعودية: أول كل شهر ميلادي موعدًا لإصدار الفواتير

سالم المطيري(صدى):

قالت شركة الاتصالات السعودية :‏‫‏التزاماً بالتوجيهات الكريمة تجاه إصدار الفواتير وتعليمات الهيئة، يسرنا إبلاغ عملائنا بأنه سيتم التحول في إصدار الفواتير وفق التقويم الميلادي بتاريخ 1 مارس للجوال و 1 يونيو للثابت.

وأضافت شركة الاتصالات : أنه سيتم احتساب أي فروقات مالية قد تنتج لصالح العميل اعتبارا من 1/1/2018م وحتى اكمال عملية التحوّل.

ويذكر أن شركتا الكهرباء والمياه قد حددتا تاريخ 28 ميلادي موعدا لإصدار الفواتير.