الاتصالات السعودية: أول كل شهر ميلادي موعدًا لإصدار الفواتير
قالت شركة الاتصالات السعودية :التزاماً بالتوجيهات الكريمة تجاه إصدار الفواتير وتعليمات الهيئة، يسرنا إبلاغ عملائنا بأنه سيتم التحول في إصدار الفواتير وفق التقويم الميلادي بتاريخ 1 مارس للجوال و 1 يونيو للثابت.
وأضافت شركة الاتصالات : أنه سيتم احتساب أي فروقات مالية قد تنتج لصالح العميل اعتبارا من 1/1/2018م وحتى اكمال عملية التحوّل.
ويذكر أن شركتا الكهرباء والمياه قد حددتا تاريخ 28 ميلادي موعدا لإصدار الفواتير.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6257 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله حولنا من المفوتر لسوا 100 ريال الشهر
رعد ***[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 49 دقيقة
ليت التوجيهات طالت الخدمة السيئة لكى تستحقوا قيمته