الأمير محمد بن سلمان يزور واشنطن مارس المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى واشنطن ونيويورك وسيليكون_فالي في مارس المقبل.

وقالت الصحيفة إن الأمير محمد بن سلمان سيقوم بجولات لعدة عواصم عالمية بهدف جلب المزيد من الاستثمارات العالمية ضمن جهوده لتحديث المملكة.

وأضافت أن عدة شركات أمريكية ضخمة مثل أمازون وأبل أبدت رغبتها في الاستثمار القريب في المملكة.

وأوضحت إلى أن المملكة لم تتمكن منذ 30 عاماً من إنهاء الاعتماد على النفط إلا أن الأمير محمد بن سلمان وضع الرؤية الجديدة والجادة في الاعتماد على الذات، منوهة إلى أن 70% من الشعب من فئة الشباب وتقل أعمارهم عن 30 عاماً، وهم من أبرز المؤيدين لتغييرات التي يعمل عليها.