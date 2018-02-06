فنانة سعودية ترد على منتقديها بنشر صورتها ببطاقة الهوية
شاركت الفنانة السعودية حلا نورة، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، صورة لبطاقة هويتها الخاصة. وقد ظهرت فيها مرتدية الحجاب.
وعلقت نورة على الصور ” حطيته عشان اللي تحدوني. غصبن عن اللي موعاجبه أنا وأبوي وأجدادي وأجداد أجدادي سعودين الأصل والجنسية والمنشأ واللي يشكك بهالشي لأن هوا من المرتزقة ويشوف الناس بعين طبعه السيء الناقص الجاهل ومعروف المرتزقة محد غيرهم اهما اللي يسبون ويشتمون ويشككون بجناسي وأصول الأوادم ” .
وأضافت: ” وللأسف يسبون ويشتمون باسم السعودية وباللهجة السعودية وهما مرتزقة ولا يمثلون السعودية وأهلها الأصيلين ولا يمثلون الخليج وأهل الخليج الأصيلين الكريمين المحترمين. كلي فخر إني سعودية ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه طلع الشكل الصحيح
zezu[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 2 ساعتين
في الصورة طاووس..وفي البطاقة ديناصور..
محمد[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد درا عنكم اشغلتونا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16064 ] نشر منذ 1 ساعة
وش نسوي لك طيب !
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6546 ] نشر منذ 1 ساعة
درينا سعودية تحسين نسل ربعنا ماقصروا جابوا لنا من كل الجنسيات عيال ولا بعد يقولون حنا ضد التجنيس
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 58 دقيقة
اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المراءه لكن اتفقوا على وجوب غطاء الرأس
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 56 دقيقة
نحن مجتمع يحب المثاليه ففجروا من لم ترتدي الحجاب وغفلوا على ماعندهم من كبائر التي لا تخفى على مثلكم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 54 دقيقة
حلا انتي جميله سواء بغطا الرأس او كاشفة الرأس فما عليكي من المستهزئين
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 53 دقيقة
للمعلوميه اسم حلاالحقيقي نوره