فنانة سعودية ترد على منتقديها بنشر صورتها ببطاقة الهوية

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة السعودية حلا نورة، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، صورة لبطاقة هويتها الخاصة. وقد ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

وعلقت نورة على الصور ” حطيته عشان اللي تحدوني. غصبن عن اللي موعاجبه أنا وأبوي وأجدادي وأجداد أجدادي سعودين الأصل والجنسية والمنشأ واللي يشكك بهالشي لأن هوا من المرتزقة ويشوف الناس بعين طبعه السيء الناقص الجاهل ومعروف المرتزقة محد غيرهم اهما اللي يسبون ويشتمون ويشككون بجناسي وأصول الأوادم ” .

وأضافت: ” وللأسف يسبون ويشتمون باسم السعودية وباللهجة السعودية وهما مرتزقة ولا يمثلون السعودية وأهلها الأصيلين ولا يمثلون الخليج وأهل الخليج الأصيلين الكريمين المحترمين. كلي فخر إني سعودية ” .