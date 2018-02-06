تصرف متهور لقائد ليفربول يهدد بإيقافه
كشفت تقارير إنجليزية، عن إمكانية تعرض قائد ليفربول آدم لالانا إلى الإيقاف، بعد رد فعله المتهور مع لاعب توتنهام في مباراة الفريقين التي أجريت تحت 23 عامًا .
وكان لاعب توتنهام قد اشترك مع مهاجم ليفربول بقوة في الهواء ، إلا أن ” لالانا ” قام بالاعتداء عليه في لقطة متهورة تلقى على إثرها البطاقة الحمراء .
وشارك ” لالانا ” مع فريقه في مباراة تحت الـ23 عامًا ، استعدادًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم ، بعد عودته من الإصابة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل التوقيف