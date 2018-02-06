تصرف متهور لقائد ليفربول يهدد بإيقافه

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إنجليزية، عن إمكانية تعرض قائد ليفربول آدم لالانا إلى الإيقاف، بعد رد فعله المتهور مع لاعب توتنهام في مباراة الفريقين التي أجريت تحت 23 عامًا .

وكان لاعب توتنهام قد اشترك مع مهاجم ليفربول بقوة في الهواء ، إلا أن ” لالانا ” قام بالاعتداء عليه في لقطة متهورة تلقى على إثرها البطاقة الحمراء .

وشارك ” لالانا ” مع فريقه في مباراة تحت الـ23 عامًا ، استعدادًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم ، بعد عودته من الإصابة.