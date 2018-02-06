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بالفيديو.. دنيا بطمة تهنأ حمزة لبيض بطريقتها الخاصة

بالفيديو.. دنيا بطمة تهنأ حمزة لبيض بطريقتها الخاصة
أماني الغامدي(صدى):

هنأت الفنانة دنيا بطمة، الطفل حمزة لبيض الفائز في نهائيات الموسم الحالي من برنامج ” ذا فويس كيدز ” بنشر مقطع فيديو له عبر حسابها على ” إنستجرام ” .

وعلقت بطمة على الفيديو : ” هذا ما يسمى بصوت. هذا ما يسمى بمشروع فنان. أقسم بالله اقشعر بدني من رنة صوته الذهبي، ركوزه وتمكنه فوق خشبة المسرح ” .

وأضافت: ” محترف في آدائه، قدراته الصوتية التي بإمكانها أن تتحدّى من هم أكبر منه سناً في المجال الفني. سير الله يعطيك النصر والقبول والتوفيق ” .

ويشار إلى أن حمزة تنافس في الحلقة الختامية مع 6 مشتركين هم: وسام نور وأشرقت أحمد ضمن فريق تامر وماريا قحطان وحمزة لبيض من فريق كاظم ولجي المسرحي وجورج عاصي من فريق نانسي.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين

مالت عيك وبس

[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين

يافقمه

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