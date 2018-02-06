القبض على 95 متهمًا في قضايا تمس أمن الدولة

نايف السالم(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على 95 متهمًا على خلفية قضايا إرهاب وجرائم تمس الأمن الوطني، منذ بداية العام 2018، وتم إيداعهم سجون المباحث العامة، وما زالوا جميعاً رهن التحقيق.

ويمثل الموقوفون المقبوض عليهم منذ بداية العام وحتى يوم السبت الماضي 10 جنسيات، منهم 49 مواطناً و17 يمنياً و9 سوريين، وذلك بحسب نافذة تواصل الخاصة بسجلات الموقوفين في سجون المباحث.

وأكدت مصادر صحفية، أن من بين الموقوفين 6 مصريين و5 باكستانيين، و3 إريتريين و3 بحرينيين، وموقوفا واحدا من كلٍ من اليونان وفرنسا والهند.