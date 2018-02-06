نصائح بسيطة اتبعيها للتخلص من إدمان التسوق

متابعات(صدى):

لا شك أن التسوق من أبرز الأعمال التي تحبها معظم النساء، فإن كانت تشتري الثياب أو الأكسسوارات للمنزل، فهي تحب دائماً أن تجدد ما عندها وتتبع الموضة وآخر الصيحات. ولكن تقع المشكلة عندما تواجه المرأة إدمان كبير التسوق، حتى في الأشياء التي لا تحتاجها. قد تحدث هذه الحالة لعدة أسباب، تعرفي عليها في هذا الموضوع وإكتشفي أبرز الحيل للتخلص منها.

هل تعاني من ادمان زوجتك على التسوق؟ اكتشف ابرز الحلول لهذه المشكلة!

أسباب إدمان التسوق

– الملل والشعور بالوحدة: إذا كنت تمضين فترات طويلة وحيدة أو في المنزل، قد تشعرين بالحاجة إلى التسوق داخل المنتجعات الكبيرة والمكتظة بالناس لإمضاء الوقت وللتسلية. وقد يأتي إدمان التسوق كحاجة إذا كنت تشعرين بإهمال زوجك لك وتريدين سد هذا الفراغ العاطفي.

– التربية: قد يظهر إدمان للتسوق كعادة ورتيها من أحد أفراد عائلتك مثل أمك، وقد تعودتي عليها منذ صغرك فلا تعرفي أنها عادة سيئة يجب عليك التخلص منها.

– الحرمان: إنه من الأسباب التي قد تدفعك إلى شراء الأغراض والأزياء بكمية وافرة، خاصةً إذا توفر المال وإستطعت إنفاقه بشكل باهظ، فيأتي كردة فعل سلبية على الحرمان الذي إختبرته.

حيل للتخلص من إدمان التسوق

– الإعتراف والحوار: يجب عليك أولاً أن تعترفي بإدمانك للتسوق، والحوار المطول مع زوجك حيال هذا الوضع. تشاوري معه إذا كنت تشعرين بالوحدة أو بالإهمال، ولا تترددي بالمشاركة معه بالمشاكل والصعوبات التي تواجهينها لحلها سوياً.

هل أنت مدمنة على التسوق؟

– وضع قائمة بالأغراض الأساسية: ضعي قائمة واضحة بالأغراض التي تحتاجينها والتي لا يمكنك الإستغناء عن شرائها، وحددي ميزانية ولا تتخطيها لأي سبب كان. إبتعدي أيضاً عن الأشخاص المدمنين للتسوق والإعلانات التي تدفع للشراء.

– تخصيص وقت شخصي: من الضروري أن تخصصي وقتاً للراحة النفسية والجسدية أسبوعياً، وفضلي القراءة أو الرياضة بدلاً من التسوق وشراء الأغراض غير الضرورية.