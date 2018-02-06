بالفيديو.. الوطنية للانتخابات المصرية تقرر عدم استبعاد أي مرشح للرئاسة

القاهرة(صدى):

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، عدم استبعاد أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك لعدم تقديم أي اعتراضات عليهما واستيفائهما الأوراق المطلوبة للترشح.

ومن المقرر أن تبدأ فترة قيد الطعون على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال يومى 10 و11 فبراير، وتفصل فيها خلال مدة 10 أيام.

وواصلت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها ، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، حيث التقت الهيئة وفدا من هيئة المطابع الأميرية، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بطباعة أوراق الانتخابات من محاضر الفرز وكشوف الناخبين وكافة الاوراق الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.