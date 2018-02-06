كردستان العراق: احتجاز 4 آلاف متطرف بينهم أجانب

بغداد(صدى):

احتجزت القوات الأمنية الكردية، اليوم الثلاثاء، قرابة آلاف مقاتل من تنظيم داعش المتشدد، بينهم أجانب سلمت اثنين منهم لبلدانهم، وذلك بحسب ما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، ديندار زيباري في مؤتمر صحافي في أربيل إنه ” منذ عام 2014 ولغاية عام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبشمركة نحو 2500 شخص منتمين لداعش ” .

وأضاف ” زيباري ” ، ” مع بدء عمليات تحرير الحويجة، سلم ألف شخص أنفسهم لقوات البشمركة، وجميعهم اعترفوا أنهم ينتمون لداعش، وقد سلموا أنفسهم للبشمركة خوفا من القوات العراقية ” .