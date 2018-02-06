صدمة جديدة لمستخدمي ” سناب شات ” بعد التحديث الأخير

متابعات(صدى):

أعرب العديد من مستخدمي برنامج ” سناب شات ” عن استيائهم من التحديث الجديد للتطبيق، حيث يحتوي على بعض المزايا الإقحامية التي تعد غير مناسبة بالنسبة لغالبية المستخدمين .

وبدأ المستخدمون في تقديم النصائح إلى الشركة للعودة إلى الإصدار السابق ، حيث قال المغردون عبر ” تويتر ” ، إن التحديث الجديد خلاصته أن تتابع سنابات المشاهير رغمًا عنك ، مؤكدين أنه أسلوب رخيص بعد الحملة التي أطلقها المغردون لوقف متابعة حسابات المشاهير .

وبادر أحد المختصين بتقديم طريقة للمستخدمين ليتمكنوا من العودة إلى الإصدار القديم لبرنامج ” سناب شات ” ، بعدما استيقظ مستخدمي البرنامج في المملكة اليوم على هذا الخبر السيء الذي سبق وأن أعلنت الشركة عنه قبل نهاية العام الماضي .

ويعتمد التصميم الجديد للتطبيق على صفحتين رئيسيتين ، تخصص الأولى لمحتوى ” ديسكفر ” ، بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير ، بينما تخصص الصفحة الأخرى للاستخدام الشخصي ولقصص الأصدقاء .