ملك البحرين يرعى التمرين التعبوي المشترك ” قوة العزم “

واس(صدى):

نفّذت قوة دفاع البحرين أمس التمرين التعبوي المشترك ” قوة العزم ” بالذخيرة الحية، تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وبمشاركة قوات من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين .

حضر التمرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي، وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري .

وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عن أطيب التهاني بهذه المناسبة في تاريخ البحرين الوطني وإلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم .

وأضاف جلالته : أنه يسعدنا في هذا اليوم أن نرحب بأشقائنا البواسل من القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية ومن القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم البحرين وبين إخوانهم من قوة دفاع البحرين ومشاركتهم معًا في هذا التمرين بكل كفاءة واقتدار وانسجام، انطلاقًا مما يجمعهم من عمل عسكري مشترك صفًاً واحدًا في العديد من المهام النبيلة دفاعًا عن أوطاننا، وكرامة مواطنيها، فمشاركتهم يدًا واحدًة في ميدان الشرف والبطولة في عملية ( إعادة الأمل ) ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ما هي إلا إحدى صور التلاحم بين الأشقاء ونموذج مشرف للتكاتف التاريخي بين دولنا في كل المواقف، ودليلٌ على صلابة موقفنا وترابطنا، للتصدي للإرهاب بكل أشكاله ونصرة للحق ومد يد العون والإغاثة الإنسانية .

وقال : إن هذا التمرين التعبوي الكبير الذي شهدناه اليوم يدعو للفخر والإعجاب ويعكس المستوى الاحترافي الراقي والروح المعنوية العالية التي يتميز بها رجال قوة الدفاع وأشقاؤهم من الدول المشاركة، وما اتسموا بهِ من تطبيق دقيق أثبت خلاله المشاركون وصولهم إلى المستوى الاحترافي المميز، مقدرين للقائمين على هذا التمرين الشامل ما أبدوه من اتقان ومهارة، تخطيطًا وتنفيذًا بكل نجاح وتفوق .

وفي ختام الحفل قدم سمو ولي عهد البحرين هدية تذكارية بهذه المناسبة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم تشرف عدد من الضباط المشاركين والقائمين على التمرين بالسلام على الملك حمد بن عيسى آل خليفة .