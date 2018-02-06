220 طالبة يحصلن على الاجازة القرآنية من خيركم

نايف السالم(صدى):

منح قسم الإجازات بالقسم النسائي التابع لجمعية خيركم بجدة الاجازة القرآنية بمختلف الروايات والقراءات لـ 220 طالبة التحقن به منذ انطلاقته.

من جهتها ذكرت مديرة مراكز الاشراف النسائية الأستاذة أمينة الرحيلي أن المجازات في ازدياد – ولله الحمد – وقسم الإجازات القرآنية انطلق بتوجيه وتزكية الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد وتم تعيين لجنة خاصة بالقسم مهَّدت الطريق لقراءة القرآن- بأعلى الأسانيد المتصلة في عصرنا على الإطلاق ، ونشر الروايات والقراءات المختلفة بالأسانيد المتصلة الى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جميع أنحاء العالم .

فيما أوضحت أن نسائية خيركم تتطلع إلى إيصال الإجازة بالقراءات العشر إلى طالبات العلم أينما كانوا.

هذا ويجري تكريم ودعم المجازات من قبل المسؤولين في خيركم , ويتم الالتحاق بالقسم من كافة شرائح المجتمع من طبيبات ومهندسات ومعلمات وطالبات علم أخذن على عاتقهن شرف طلب العلم ونشر الروايات والقراءات بالسند المتصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام .